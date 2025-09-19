Corrida inusitada: passageiro pede Uber para cinco pessoas e um corpo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem é motorista de aplicativo sempre tem situações curiosas para contar. Mas um carioca talvez tenha vivido uma situação inédita. Ele compartilhou nas redes sociais que recebeu uma corrida com excesso de passageiros e um morto para ser levado no carro.

O motorista, identificado como Erick, contou como foi a conversa que teve com o passageiro, chamado de Ricardão. Na conversa, ele diz estar muito triste. É então que o condutor pergunta o que tinha acontecido.

“Meu tio morreu, tá aqui no chão. E o Samu não tá vindo. Tem como levar ele?”, pede o cliente. O motorista pergunta a causa da morte. O Ricardão diz que acha que é infarto.

Até então, estava tudo certo. “Já é. Leve [o corpo] na mala”, garante o homem. É então que o passageiro faz mais um pedido. “Tem mais cinco pessoas para ir junto. Tem problema?”, pergunta.

“Cinco? Aí não, parceiro”, respondeu o motorista, destacando o excesso de pessoas. A naturalidade com que o suposto corpo foi tratado transformou a situação em combustível para o humor nas redes.

A publicação rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. Internautas fizeram piadas sobre a cena improvável, questionando o limite de flexibilidade dos motoristas e a criatividade dos passageiros.

“O problema não foi nem o morto, foi as cinco pessoas kkkkkk”, brincou um usuário. “O morto até vai, mas agora cinco? E o motorista vai aonde, mano?”, comentou outro.

Muitos foram além e imaginaram que a forma de pagamento indicada na corrida que realizada apenas “na próxima”. “Além do morto, ainda quer fiado… o Brasil não tem jeito!”, escreveu uma internauta.

O que o Código de Trânsito prevê sobre excesso de passageiros?