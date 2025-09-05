Homens são flagrados levando porco vivo em uma moto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Qual é a coisa mais inusitada que você já viu no trânsito? Em um vídeo que circula nas redes sociais, dois homens aparecem transportando um porco vivo em uma motocicleta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Além disso, os homens estavam sem capacete.

Nas imagens, o animal aparece atravessado entre os ocupantes, com as patas amarradas, enquanto o homem que está na garupa segura o porco por uma das orelhas. O animal se debate, tentando se soltar.

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que não registrou o flagrante, mas que analisará as imagens para tomar as providências cabíveis. Segundo a administração, o condutor da motocicleta cometeu uma infração média, que prevê perda de quatro a cinco pontos na habilitação.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o transporte irregular de animais é passível de multa, no valor de R$ 130,16. Já por transitar sem capacete, a multa prevista é de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira e retenção do veículo.

O vídeo rapidamente viralizou, gerando comentários de indignação. “Que loucura, isso é crime”, escreveu um perfil. “O Rio de Janeiro não é para os fracos”, disse outro. “Este cara está fazendo uma ‘porcaria’ no trânsito”, comentou um perfil, fazendo um trocadilho.

Como deve ser feito o transporte de animais?

No carro ou moto

Animal deve estar seguro e protegido, sem risco de ferimentos;

Não é permitido amarrar patas ou restringir movimentos;

Moto: transportar animais entre passageiros é proibido;

Condutor deve seguir regras de trânsito; infrações podem gerar multa e pontos na CNH;

Maus-tratos configuram crime

No avião

Animais podem viajar na cabine ou no compartimento de bagagens, dependendo do tamanho;

Cães-guias têm prioridade para voar junto com o tutor;

Companhias aéreas devem garantir segurança, ventilação e temperatura adequadas;

Tutor é responsável pelo comportamento do animal durante o voo.

Transporte público