Transporte de animais em ônibus: regras e recomendações

Viajar com animais de estimação em transporte rodoviário requer atenção a regras específicas para garantir o bem-estar do pet e a segurança de todos os passageiros. É essencial conhecer as normas da empresa de transporte e providenciar a documentação necessária para evitar imprevistos.



Requisitos para Transporte de Animais em Ônibus



Espécies e Porte

• Permitido o transporte de cães e gatos de pequeno e médio porte, com peso máximo de 10 kg.

Autorização Prévia

• Antes de adquirir a passagem, consulte as regras da empresa de ônibus, que podem variar.

Documentação Necessária

• Atestado veterinário emitido até 15 dias antes da viagem, comprovando a boa saúde do animal.

• Carteira de vacinação atualizada, incluindo vacinas antirrábica e polivalente.

Condições de Transporte

• O animal deve ser transportado em uma caixa apropriada, que garanta higiene, segurança e conforto durante todo o trajeto.

Recomendações

Entre em contato com a empresa de transporte com antecedência para confirmar os procedimentos específicos e evitar transtornos no momento do embarque. Isso assegura uma experiência mais tranquila tanto para você quanto para seu animal de estimação.



Seguir as nomas e providenciar os documentos exigidos para o transporte de animais em ônibus é fundamental para garantir uma viagem confortável e sem contratempos. Planejar com antecedência é a melhor forma de assegurar o bem-estar do seu pet e o cumprimento das regras da empresa de transporte.