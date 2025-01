Feriados de 2025 abrem oportunidades de viagem a preços mais baixos

Em 2025, diversos feriados nacionais no Brasil cairão em dias úteis, criando a possibilidade de emendar folgas e viajar a preços mais acessíveis. Quem se organizar com antecedência para comprar passagens aéreas e reservar hospedagens tende a encontrar promoções e tarifas mais baixas, principalmente fora dos períodos de alta temporada.



O Dia do Trabalho (1º de maio) e o Corpus Christi (19 de junho), por exemplo, cairão em quintas-feiras, oferecendo excelentes ocasiões para unir descanso e passeio. Especialistas em turismo recomendam monitorar as ofertas com pelo menos dois ou três meses de antecedência, já que as companhias aéreas costumam reajustar as tarifas à medida que a procura aumenta.



Para quem busca ampliar ainda mais os dias de folga, vale lembrar que cada estado e município conta com datas comemorativas próprias, disponíveis em portais especializados. Dessa forma, é possível identificar feriados locais que, somados aos nacionais, aumentam as chances de economizar e aproveitar viagens mais longas.