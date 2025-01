Veja os requisitos para a caixa de transporte de animais em viagens aéreas

O transporte de animais em viagens aéreas exige cuidados especiais e o cumprimento de normas específicas para garantir a segurança e o conforto dos pets. A escolha da caixa de transporte adequada é essencial, pois deve atender a critérios de tamanho, ventilação, higiene e material, além de observar as exigências estabelecidas pelas companhias aéreas.



• Dimensões:

A caixa deve permitir que o animal fique em pé, ereto, gire 360° e se deite confortavelmente.



• Ventilação:

Pelo menos 16% da área dos quatro lados verticais deve conter aberturas, sendo um lado completamente ventilado.



• Higiene:

Deve estar limpa, sem resíduos como fezes ou urina, e conter uma manta ou tapete absorvente para conforto e higiene.



• Formato:

O interior deve ser liso, sem saliências que possam ferir o animal. As aberturas devem impedir que patas ou focinhos saiam.



• Materiais:

Fabricada em fibra de vidro, metal, madeira (com padrões IPPC) ou plástico rígido.



Caixas de tela de arame não são permitidas. Confirme sempre as exigências específicas da companhia aérea antes de viajar para garantir conformidade e evitar contratempos. Para mais informações, clique aqui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Seguir as especificações para a caixa de transporte e confirmar as exigências da companhia aérea são medidas indispensáveis para evitar transtornos durante o embarque. Além disso, manter o foco no bem-estar do animal contribui para uma viagem mais segura e tranquila.