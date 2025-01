Cancelamentode passagens rodoviárias: regras e prazos

SIGA NO

O cancelamento de passagens rodoviárias requer atenção às regras específicas que variam conforme o tipo de viagem. Seja interestadual, internacional ou intermunicipal, é fundamental que os passageiros conheçam seus direitos e prazos para solicitar o reembolso, evitando perdas financeiras e contratempos desnecessários.

Para viagens rodoviárias interestaduais ou internacionais – como de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul –, o cancelamento deve ser feito até 3 horas antes do embarque. Nesses casos, a empresa pode reter até 5% do valor pago e tem até 30 dias para devolver o restante ao passageiro.



Já para viagens intermunicipais em Minas Gerais – dentro do mesmo estado, como de Belo Horizonte para Montes Claros –, o passageiro tem direito ao reembolso integral, desde que informe a desistência à empresa com pelo menos 12 horas de antecedência.

Por precaução, é sempre recomendável verificar a legislação de cada estado para confirmar os prazos específicos aplicáveis às viagens intermunicipais.

Respeitar os prazos de cancelamento e conhecer as regras aplicáveis a cada tipo de viagem são atitudes essenciais para garantir o reembolso e evitar prejuízos. Além disso, consultar a legislação vigente de cada estado é uma precaução importante para assegurar o cumprimento dos direitos do consumidor em viagens rodoviárias.