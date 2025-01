Veja os documentos eletrônicos aceitos em voos e no transporte rodoviário

Com a modernização dos meios de identificação, passageiros que utilizam transporte aéreo ou rodoviário interestadual podem optar por documentos de identificação eletrônicos, como DNI, CNH-e e e-Título, em substituição aos tradicionais documentos físicos. Essa possibilidade oferece maior praticidade, mas exige o cumprimento de requisitos específicos para garantir a autenticidade e segurança no momento do embarque.

Passageiros podem utilizar documentos de identificação eletrônicos (como DNI, CNH-e e e-Título) para embarcar em voos domésticos ou viagens interestaduais, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

• Possuam fé pública e validade em todo o território nacional

• Apresentem foto nítida, permitindo a identificação clara do passageiro

• Contenham dados compatíveis com as informações do cartão de embarque

• Sejam exibidos diretamente no aplicativo oficial responsável pela emissão

Importante

Capturas de tela ou "prints" dos documentos não são aceitas como forma válida de identificação. A utilização de documentos eletrônicos traz maior conveniência para os passageiros, desde que sejam observados os requisitos necessários para sua validade.

A consulta prévia junto às empresas de transporte é essencial para evitar imprevistos no momento do embarque, garantindo uma viagem tranquila e sem contratempos