Família de porquinhos circula pelas ruas do Bairro São Bento; veja o vídeo

Porquinhos passeiam pelas ruas da capital e são filmados por várias pessoas (foto: Reprodução/Twitter)



Imaginem uma família de porquinhos passeando pelas ruas e circulando livremente entre carros e pessoas. A cena inusitada ocorreu de fato no Bairro São Bento, na Região Oeste da capital, neste domingo (28/2). Os animais foram vistos na esquina da Rua Professor José Renault com a Avenida Cônsul Antônio Cadar.

Vários motoristas e pedestres pararam para registrar o momento em que os filhotes seguiram de perto três porcos maiores. A cena já havia ocorrido em outras ocasiões, porém ninguém filmou ou fotografou os suínos.

No vídeo, uma mulher se espanta com a situação: “Só mesmo em Belo Horizonte”, diz ela. Alguns carros pararam no trânsito para deixar a família passar livremente, sem risco de ser atropelada.





Nas redes, vários usuários brincaram o fato. “Estão comemorando a vitória do Palmeiras”, disse um internauta, que se referiu ao triunfo do Verdão (cujo mascote é um porco) sobre o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela final da Copa do Brasil. “Eles estão andando sem máscara”, brinca um jovem.





Não se sabe, ainda, quem é o proprietário dos animais e nem qual seria o destino deles.