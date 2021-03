Bombeiros resgatam cão que ficou preso dentro de galeria subterrânea

Dona do cãozinho Bento ficou aliviada após sucesso do resgate (foto: CBMMG/Divulgação) cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar após ficar preso por 12 horas em uma galeria subterrânea de uma loja de roupas, na tarde de domingo (28/2), no município de Francisco Sá, na Região Norte de Minas Gerais. Segundo os bombeiros, o local estava sendo reformado e o cachorro de pequeno porte acabou entrando em um dos buracos das obras pelo quintal da casa onde mora. Umfoi resgatado pelo Corpo deMilitar após ficarpor 12 horas em uma galeria subterrânea de uma loja de roupas, na tarde de domingo (28/2), no município de Francisco Sá, na Região Norte de. Segundo os bombeiros, o local estava sendo reformado e o cachorro de pequeno porte acabou entrando em um dos buracos das obras pelo quintal da casa onde mora.

A dona do cãozinho Bento relata ter sentido falta do animal na manhã de domingo. Após ouvir os latidos de ajuda do cachorro vindos do subsolo da loja de roupas, acionou os bombeiros para verificar a situação e tentar salvar o pet.

De acordo com os militares, ele estava dentro de um buraco com 40 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, onde não conseguia acesso à saída.





Os bombeiros estabeleceram o local aproximado onde o cão poderia estar preso e realizaram a quebra do piso para sua retirada. Graças ao sucesso do resgate, o cachorro não teve ferimentos graves, apenas alguns arranhões.





Bento saiu direto do local para os braços da dona, que ficou bastante aliviada em ver seu cão seguro novamente.

