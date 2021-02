Bombeiros resgatam corpo de criança que se afogou em rio no Norte de MG

Militares do Corpo de Bombeiros localizaram corpo da criança neste sábado (27/02) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Corpo de Bombeiros localizou, neste sábado (27/02), o corpo de uma criança de 11 anos que estava desaparecida desde sexta-feira (26/02), em Claro dos Poções, no Norte de Minas. O menino havia se aproximado de um rio para molhar o rosto, mas acabou caindo na água e a correnteza o levou. localizou, neste sábado (27/02), o corpo de uma criança de 11 anos que estava desaparecida desde sexta-feira (26/02), em, no Norte de Minas. O menino havia se aproximado de um rio para molhar o rosto, mas acabou caindo na água e a correnteza o levou.









Logo depois do desaparecimento da criança, os bombeiros iniciaram as buscas, que se encerrou neste sábado, após ela ter sido encontrada sem vida. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.