Caminhão sai da pista e cai dentro do Ribeirão Arrudas, em BH

Caminhão teria perdido o controle antes de cair no Ribeirão Arrudas, em BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) caminhão caiu dentro do Ribeirão Arrudas, na tarde deste sábado (27/02), na altura do Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte. O veículo teria perdido o controle antes de cair dentro do rio, que está com nível maior de água por causa das chuvas dos últimos dias.



09:54 - 27/02/2021 Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte Corpo de Bombeiros. De acordo com a instituição, havia o risco de inundação do Ribeirão Arrudas devido ao tempo chuvoso. Inicialmente, populares desceram até o leito do rio para verificar o estado do motorista. Vídeos obtidos pelo Estado de Minas mostram o momento em que um grupo de homens descem por uma corda e ajudam o condutor a sair da cabine, que ficou parcialmente submersa (veja abaixo).



E era exatamente o nível da água que preocupava o. De acordo com a instituição, havia o risco de inundação do Ribeirão Arrudas devido ao tempo chuvoso. Inicialmente, populares desceram até o leito do rio para verificar o estado do motorista. Vídeos obtidos pelomostram o momento em que um grupo de homens descem por uma corda e ajudam o condutor a sair da cabine, que ficou parcialmente submersa (veja abaixo).





Após ser retirado, motorista e populares ficaram na lateral do Ribeirão Arrudas até a chegada dos bombeiros, que também tiveram que aplicar técnicas de rapel para resgatar o condutor. Ainda de acordo com a instituição, o homem não apresentou ferimentos graves, apesar da dinâmica do acidente.





O motorista foi conduzido a um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).