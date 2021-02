Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte

(foto: Renato Scapolatempore/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta quanto à ocorrência de pancadas de chuva na capital. A expectativa é que o volume varie de 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de amanhã.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado em Belo Horizonte será de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima não passa dos 28 graus, com umidade relativa do ar mínima na casa dos 40% no período da tarde.O Inmet divulgou aviso meteorológico de chuvas intensas em grau de perigo para Minas Gerais, nas Regiões Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba. Outro aviso meteorológico, em grau de perigo potencial, foi emitido para as Regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona Da Mata, Campo das Vertentes, Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Vale do Mucuri, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.