Homem é detido por matar cachorro em distrito de Marliéria, no Vale do Aço

(foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem foi detido na última quinta-feira (25) em Cava Grande, distrito de Marliéria, no Vale do Aço, por ter agredido um cachorro até a morte. A denúncia foi feita por um vizinho, que mostrou para a Polícia Militar as imagens da agressão captadas por uma câmera de segurança.Os militares foram até o local e encontraram o autor das agressões, um homem de 21 anos. Ele relatou que a intenção era apenas espantar o animal, que estaria doente, mas, “sem querer”, a paulada teria acertado em cheio o cachorro, que ficou muito debilitado. De acordo com o agressor, a decisão de matar o animal foi tomada para abreviar o sofrimento.Ainda segundo o autor, depois de morto, o cachorro foi colocado dentro de um saco e deixado em um matagal. Os militares tentaram localizar o corpo do animal, mas sem êxito, já que o mato estava bastante alto.Duas testemunhas ouvidas pela Polícia Militar confirmaram que o animal não tinha dono e estava mesmo doente. Uma delas afirmou que chegou a contrair sarna, transmitida pelo cachorro que estava ali frequentemente. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.