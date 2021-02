PM fecha bingo em Contagem; 95 pessoas são detidas

Umfoi fechado na madrugada desta sexta-feira (26/02), em Contagem. Segundo a Polícia Militar, 150 pessoas foram abordadas no local e a maioria delas tinha mais de 45 anos.

Cento e cinquenta pessoas estava no estabelecimento; 95 foram detidas

De acordo com a PM, seguranças do local teriam agredido dois rapazes que vendem doces na rua e, por isso, receberam uma denúncia de lesão corporal. Chegando ao estabelecimento, os funcionários negaram a ação, mas os militares viram que no local funcionava um bingo.