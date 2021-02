Polícia Civil fiscaliza postos de BH que tiveram aumentos nos combustíveis

Policiais investigaram aumento abusivo de preço em vários postos (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Por causa de denúncias anônimas de aumentos abusivos nos preços dos combustíveis, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, fiscalizou vários postos de Belo Horizonte nesta sexta-feira com o intuito de descobrir possíveis altas, sobretudo da gasolina e do álcool.

Ao longo de todo o dia, motoristas enfrentaram longas filas para abastecer os veículos em virtude da alta procura. A BH Trans emitiu comunicado para informar aos condutores que havia longos trechos de congestionamento na capital mineira em virtude do caos provocado pela manifestação.





SindTanque). A grave foi deflagrada pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (). A categoria pede redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o preço do óleo diesel de 15% para 12%.





Pela manhã, o litro de gasolina variava entre R$ 5,12 e R$ 5,39 o litro. Já o álcool era vendido por valores entre R$ 3,59 e R$ 3,89 por litro.





A Polícia recebeu um vídeo no qual um posto estaria, supostamente, vendendo o litro da gasolina em um preço superior a R$ 8. Mas depois de abordagem feita no local, policiais constaram que a informação não procedia. As ações devem continuar neste final de semana.