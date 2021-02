Vigilância Sanitária encerra festa com 300 pessoas em Nova Serrana

O evento tinha autorização para 100 pessoas. (foto: Divulgação/Vigilância Sanitária)

A Vigilância Sanitária (VISA) interditou uma festa com 300 pessoas, em Nova Serrana, região Centro-Oeste de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (27/02) devido a aglomeração. O evento particular descumpria as normas sanitárias de enfrentamento à COVID-19 e as diretrizes do plano estadual Minas Consciente. A macrorregião Oeste está na onda amarela.

O alvará permitia o máximo de 100 pessoas ao todo no local, além de uso de máscaras e demais medidas como aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Na festa havia quase 300 pessoas conforme boletim de ocorrência, além de não observar diversas medidas de prevenção. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM).

“Os fiscais lavraram auto de infração sanitária sob a responsabilidade dos organizadores do evento e a saída das pessoas do local aconteceu sem maiores transtornos”, informou a Vigilância Sanitária.

Pelo Minas Consciente os municípios que se enquadram na onda amarela podem permitir no máximo 100 pessoas por evento, independentemente do tamanho do espaço. O número sobe para 250 para aqueles classificados na onda verde e cai para 50 na onda vermelha.

O público foi retirado do local com apoio da PM (foto: Divulgação/Vigilância Sanitária)

Nova Serrana tem 2191 casos confirmados do novo coronavírus. 76 pessoas da cidade morreram em decorrência da doença. Um óbito suspeito está em investigação. Dos 17 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivo para pacientes com quadro clínico compatível com a COVID-19, 13 estão ocupados. Outras 13 pessoas estão internadas na enfermaria, a taxa de ocupação de é de 54,16%.

