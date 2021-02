Família procura por cadelinha desparecida no Bairro Santa Tereza, em BH

Mel é uma cachorrinha já idosa e que desapareceu de sua casa, na Rua Tenente Durval, no Bairro de Santa Tereza, Região Leste de BH, no dia 17 de fevereiro, por volta das 17h30. A família está angustiada. A dona do animal, Paula Andreá Gomes Vieira, alfaiate de fardas militares, acredita que a cadelinha tenha saído pelo portão enquanto ela atendia uma pessoa e não viu a escapulida.

Segundo informações de vizinhos colhidas por sua dona, ela foi vista brincando com frequentadores de um bar nas imediações, na Rua Quimberlita com Bom Despacho. Depois uma senhora a viu, cansada, com o pelo molhado e a acolheu em sua casa. Essa senhora conversou com uma conhecida de Paula informando da acolhida da Mel.

Porém, segundo, informações recebidas pelo WhatsApp, um homem de cabelhos grisalhos e um rapaz, interpelaram a senhora. Eles disseram que o cãozinho era deles, mas que poderia ficar caso pagasse R$ 100. Ela então devolveu para eles acreditando serem os donos.

Mel é da raça Shih Tzu, tem dez anos e seu pelo é dourado e branco. A família de Paula está muito triste, seus pais são idosos e segundo a dona de Mel, o pai de 90 anos chegou a adoecer. Ela pede que quem tiver notícias do animalzinho, entre em contato pelo WhatsApp (31) 9 8968-2649.