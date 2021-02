Vitória da arte: Cura comemora arquivamento de inquérito policial em BH

Mural Deus é mãe foi criado pelo artista Robinho Santana (foto: Ramon Lisboa/EM/DA PRESS)





As organizadoras do Circuito Urbano de Arte (Cura) comemoraram o encerramento do inquérito policial que investigava o mural Deus é mãe, criado pelo artista Robinho Santana para a quinta edição do festival em 2020, realizado no Centro da capital mineira.

"Ainda aguardamos outras decisões por parte da justiça, mas este é o primeiro passo para que esta perseguição ilegal e racista em torno do maior mural em empena do Brasil seja encerrada", escreveram as organizadoras.

Não é o primeiro mural do Cura que gera polêmica por expor a arte negra. O painel Híbrida astral, da artista Criola, também foi questionado na Justiça por um morador do prédio onde a empena está sob a alegação de se tratar de arte de "gosto duvidoso". O trabalho também traz a imagem de uma mulher negra e foi pintado por uma artista negra. Em entrevista ao programa Roda Viva, o prefeito Alexandre Kalil chamou o morador de boçaloide.

No post, as organizadoras ainda destacaram o convite rcebido pelos artistas que participaram do Cura e estavam sendo investigados. Elas ressaltaram que no festival em São Paulo para o qual foram convidados os artistas farão um painel a favor da liberdade de expressão.





"Mas este não é o único motivo que temos pra comemorar. Os artistas Robinho Santana, Poter, Lmb, Bani, Tek e Zoto foram convidados para participar do festival “Verão Sem Censura”, que acontece em São Paulo no mês de março, onde irão pintar juntos um novo painel a favor da liberdade de expressão e artística."

ENTENDA O CASO

No entanto, o painel Deus é mãe é considerado o maior mural de empena do Brasil. Foi idealizado pelo artista Robinho Santana e contou com a colaboração de BH Poter, Lmb, Bani, Tek e Zoto.