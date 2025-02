Uber: motoristas podem bloquear passageiros; saiba como funciona

A Uber, maior empresa de compartilhamento de viagens do mundo, anunciou na última quarta-feira (19/2) uma atualização em seu aplicativo, possibilitando que os motoristas bloqueiem os passageiros após experiências negativas. A alteração será disponibilizada aos poucos para todos os condutores cadastrados na plataforma.

Para bloquear um cliente, o profissional só precisa avaliá-lo com uma estrela. Depois de feito, a pessoa será automaticamente bloqueada, impedindo reencontros indesejados com passageiros que tenham causado problemas ou desrespeitado as normas do serviço.

O bloqueio também pode ser opcional em avaliações de duas ou três estrelas. Avaliações de quatro ou cinco estrelas são consideradas positivas e não oferecem a possibilidade.

Essa mudança visa melhorar a experiência dos condutores, especialmente durante períodos de alta demanda, como o carnaval.

O Estado de Minas entrou em contato com a Uber para mais informações, mas ainda não obtivemos retorno.

