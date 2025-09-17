Homem é flagrado sendo transportado em teto de carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma cena inusitada chamou a atenção em Caxias do Sul (RS), durante a madrugada do último domingo (14/9). Câmeras de vigilância do Centro Integrado de Operações (Ciop) flagraram um veículo preto circulando pela Rua Moreira César, na área central da cidade, com uma pessoa deitada sobre o teto do carro.

O flagrante ocorreu por volta das 4h20, próximo a agências bancárias. Nas imagens, que foram publicadas nas redes sociais da prefeitura da cidade, o veículo segue pela faixa da direita com as janelas abertas, enquanto a pessoa no teto se segura nas laterais do carro. O veículo se dirigia à Perimetral quando foi registrado pelas câmeras de monitoramento.

O vídeo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, que informou que o motorista está sendo identificado e multado. A prefeitura reforçou que ações como esta podem ser registradas mesmo em horários de menor movimento.

