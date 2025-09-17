Homem é flagrado sendo transportado em teto de carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Uma cena inusitada chamou a atenção em Caxias do Sul (RS), durante a madrugada do último domingo (14/9). Câmeras de vigilância do Centro Integrado de Operações (Ciop) flagraram um veículo preto circulando pela Rua Moreira César, na área central da cidade, com uma pessoa deitada sobre oteto do carro.
O flagrante ocorreu por volta das 4h20, próximo a agências bancárias. Nas imagens, que foram publicadas nas redes sociais da prefeitura da cidade, o veículo segue pela faixa da direita com as janelas abertas, enquanto a pessoa no teto se segura nas laterais do carro. O veículo se dirigia à Perimetral quando foi registrado pelas câmeras de monitoramento.
O vídeo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, que informou que o motorista está sendo identificado e multado. A prefeitura reforçou que ações como esta podem ser registradas mesmo em horários de menor movimento.
Um acidente inusitado chamou atenção e causou perplexidade em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um carro saiu de uma garagem e foi direto para o outro lado da rua, onde invadiu outra garagem. Mario Roberto Durán Ortiz wikimedia commons
Nessa imagem de câmera de segurança dá pra ver o carro saindo de um prédio. É um carro automático que estava com a marcha engatada. Reprodução de vídeo TV Globo
O carro fica descontrolado e atravessa a rua indo direto, numa reta em velocidade, para a garagem do edifício vizinho. Reprodução de vídeo TV Globo
O carro avança atingindo o portão do estacionamento do edifício. O impacto é tão grande que o portão é arrancado. Reprodução de vídeo TV Globo
O carro desce a rampa e bate na parede do estacionamento. A explicação é de que o motorista não havia puxado o freio de mão. Reprodução de vídeo TV Globo
Em carros automáticos, deixar a marcha engatada (por exemplo, em "D" ou "R") sem acionar o freio de mão pode causar movimentação involuntária, especialmente em terrenos inclinados. Imagem gerada por i.a
Sem o freio de estacionamento acionado, nada impede o carro de se mover com o peso do próprio veículo, o que pode fazê-lo deslizar, ganhar velocidade e sair desgovernado, como no caso de atravessar a rua e invadir outra garagem. Imagem gerada por i.a
Embora os carros automáticos tenham conquistado o mercado por sua praticidade, situações como deixar o veículo com a marcha engatada e sem o freio de mão mostram que eles também oferecem riscos. Um descuido pode fazer o carro se mover sozinho, gerando acidentes inesperados. Imagem gerada por i.a
A falsa sensação de segurança é um dos perigos mais comuns. Muitos motoristas acreditam que o câmbio automático garante imobilidade quando, na verdade, o freio de estacionamento é essencial. Imagem gerada por i.a
Mesmo com tecnologias de assistência, como sensores de estacionamento e travas automáticas, o fator humano ainda é determinante. Esquecer de acionar o freio de mão pode ser fatal. Imagem gerada por i.a
Apesar desses perigos, os carros automáticos vêm se tornando cada vez mais populares. Eles oferecem conforto ao eliminar o uso da embreagem e trocas manuais de marcha.
Isso torna a condução mais leve, especialmente no trânsito urbano. Para quem passa horas no para e anda, a transmissão automática reduz o cansaço e o estresse. Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
Além disso, os modelos modernos costumam ter câmbios mais eficientes, que otimizam o consumo de combustível. Isso corrige uma das críticas que os primeiros automáticos recebiam.
Prefeitura de São Paulo
A acessibilidade também melhorou. Antigamente restritos a carros de luxo, hoje há opções automáticas em várias faixas de preço, inclusive em modelos compactos. Imagem gerada por i.a
Tecnologias como o modo “P” (parking) e freio eletrônico de estacionamento ajudam a reduzir riscos, desde que o motorista use corretamente os recursos disponíveis.
Imagem gerada por i.a
Em resumo, os carros automáticos oferecem muitas vantagens, mas exigem atenção e responsabilidade. A tecnologia é uma aliada, mas não substitui os cuidados básicos do condutor.
Freepik
O que diz o Código de Trânsito?
O caso configura infração de natureza grave, prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
Segundo a legislação, é proibido transportar pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo, salvo em situações devidamente autorizadas;
A infração gera 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, além de multa de R$ 195,23.