MG: operação bloqueia R$ 2,4 milhões em bens de grupo ligado ao tráfico

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Tekel, deflagrada nesta quinta-feira (16/7) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG), em ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás.

A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de prisão temporária e ordens de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Uberlândia, em Minas Gerais, e Itumbiara e Bom Jesus de Goiás, em Goiás.

A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de ativos financeiros de até R$ 2.444.684,21 em relação a cada investigado.

Segundo a FICCO/MG, a investigação foi iniciada em 2025 e apura a atuação de um grupo suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação interestadual. As apurações indicam, em tese, a existência de divisão de tarefas entre os envolvidos e indícios de envolvimento com o tráfico de drogas.

Os investigadores também identificaram suspeitas de lavagem de dinheiro, com possível uso de laranjas para ocultação de patrimônio e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.

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As buscas continuam para esclarecer os fatos e identificar a participação de outros possíveis integrantes do grupo criminoso.