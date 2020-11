Trio é preso em operação do Ficco contra o tráfico em Governador Valadares

Materiais apreendidos em ação no mês de agosto (foto: Polícia Federal/Divulgação)







Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira durante a Operação Das Top, desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas na região do município, com extensão para o Espírito Santo.









“A Ficco representou por três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Mantena/MG e cumpridos em Governador Valadares por 25 policiais das Polícias Federal, Civil, Militar e Penal”, informou a Polícia Federal (PF).





Os homens presos hoje têm idades entre 25 e 27 anos. Eles serão indiciados por tráfico interestadual de drogas, petrechos para o tráfico e associação para o tráfico. Se condenados, podem cumprir até 40 anos de prisão.





O nome da operação faz referência à forma como os presos se referiam às drogas referidas por eles, divididas entre “das top” e “das comercial”.





A Ficco é coordenada pela Polícia Federal e integrada pelas polícias Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal.