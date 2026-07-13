Idosa de 79 anos é morta em fazenda; caseiro e companheira dele são presos

Uma idosa de 79 anos foi morta neste domingo (12/7), na zona rural de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. A vítima residia em uma propriedade conhecida como Fazenda São José Operário e teria sido assassinada pelo caseiro, de 38 anos, e pela companheira dele, de 31 anos. Os dois foram presos.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi encontrada já sem vida e bastante ensanguentada na manhã de domingo pelo marido, que também é idoso e tem 89 anos. O corpo estava na varanda e apresentava lesões no rosto.

Segundo o idoso, dois televisores haviam sido levados da sede da fazenda, que fica próxima à edícula onde o caseiro e a companheira dele residiam. Conforme a PMMG, aproximadamente 100 metros separam os dois imóveis.

O morador afirmou ainda que não percebeu nenhuma movimentação que pudesse indicar um crime durante a noite. Ele relatou que, devido à idade avançada, tem limitações motoras e auditivas, o que pode ter facilitado a ação criminosa.

Versões distintas

Após o acionamento, a PMMG localizou os suspeitos. Em depoimento, eles apresentaram versões distintas sobre o crime. O caseiro declarou não ter tido participação no assassinato. Ele afirmou que apenas foi à sede da fazenda durante a noite para pedir ao patrão a chave de um carro, com o objetivo de levar a companheira para receber atendimento médico, pois ela teria sofrido um corte na mão.

O funcionário narrou ainda que, em seguida, voltou para a edícula, dormiu e só tomou conhecimento do assassinato na manhã seguinte. Ainda de acordo com a PMMG, ele responsabilizou a companheira, alegando que ela teria agido sozinha.

Por sua vez, a mulher confessou o assassinato, mas afirmou que contou com a ajuda do companheiro. Segundo a versão dela, o homem teria dito que os patrões mantinham objetos de valor em casa, entre eles diamantes, e a convidou para roubá-los.

No entanto, ao entrarem na residência, os dois teriam sido surpreendidos pela idosa. A mulher relatou ter atacado a moradora com um canivete. Ela também admitiu o furto dos televisores, de uma roçadeira e de um ventilador. Por fim, a suspeita disse ser usuária de crack.

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Os dois suspeitos receberam atendimento médico e, em seguida, foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no município vizinho de Passos, também no Sul de Minas. O crime está sob investigação.