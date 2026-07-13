Assine
overlay
Início Gerais
SUL DE MINAS

Idosa de 79 anos é morta em fazenda; caseiro e companheira dele são presos

Suspeita é que casal de funcionários teria assassinado a patroa durante tentativa de roubo de objetos de valor

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
13/07/2026 21:36

compartilhe

SIGA
×
Crime foi cometido na zona rural de São João Batista do Glória, no Sul de Minas
Crime foi cometido na zona rural de São João Batista do Glória, no Sul de Minas crédito: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/Divulgação

Uma idosa de 79 anos foi morta neste domingo (12/7), na zona rural de São João Batista do Glória, no Sul de Minas. A vítima residia em uma propriedade conhecida como Fazenda São José Operário e teria sido assassinada pelo caseiro, de 38 anos, e pela companheira dele, de 31 anos. Os dois foram presos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi encontrada já sem vida e bastante ensanguentada na manhã de domingo pelo marido, que também é idoso e tem 89 anos. O corpo estava na varanda e apresentava lesões no rosto.

Segundo o idoso, dois televisores haviam sido levados da sede da fazenda, que fica próxima à edícula onde o caseiro e a companheira dele residiam. Conforme a PMMG, aproximadamente 100 metros separam os dois imóveis.

O morador afirmou ainda que não percebeu nenhuma movimentação que pudesse indicar um crime durante a noite. Ele relatou que, devido à idade avançada, tem limitações motoras e auditivas, o que pode ter facilitado a ação criminosa.

Versões distintas

Após o acionamento, a PMMG localizou os suspeitos. Em depoimento, eles apresentaram versões distintas sobre o crime. O caseiro declarou não ter tido participação no assassinato. Ele afirmou que apenas foi à sede da fazenda durante a noite para pedir ao patrão a chave de um carro, com o objetivo de levar a companheira para receber atendimento médico, pois ela teria sofrido um corte na mão.

Leia Mais

O funcionário narrou ainda que, em seguida, voltou para a edícula, dormiu e só tomou conhecimento do assassinato na manhã seguinte. Ainda de acordo com a PMMG, ele responsabilizou a companheira, alegando que ela teria agido sozinha.

Por sua vez, a mulher confessou o assassinato, mas afirmou que contou com a ajuda do companheiro. Segundo a versão dela, o homem teria dito que os patrões mantinham objetos de valor em casa, entre eles diamantes, e a convidou para roubá-los.

No entanto, ao entrarem na residência, os dois teriam sido surpreendidos pela idosa. A mulher relatou ter atacado a moradora com um canivete. Ela também admitiu o furto dos televisores, de uma roçadeira e de um ventilador. Por fim, a suspeita disse ser usuária de crack.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois suspeitos receberam atendimento médico e, em seguida, foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no município vizinho de Passos, também no Sul de Minas. O crime está sob investigação.

Tópicos relacionados:

fazenda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay