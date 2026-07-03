Grande BH: homem é baleado ao lado da mãe
Vítima foi atingida nos braços, nas pernas, nas costas e no abdômen; suspeito fugiu de motocicleta e ainda não foi localizado
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Um homem de 26 anos foi baleado enquanto caminhava ao lado da mãe na noite dessa quinta-feira (2/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime aconteceu na Avenida Ouro Verde, no Bairro Jardim de Alá.
A mãe da vítima, de 46 anos, contou que caminhava com o filho quando um homem usando blusa escura e capacete desceu de uma motocicleta e efetuou diversos disparos contra o jovem. Em seguida, o suspeito fugiu.
Mesmo ferido, o homem de 26 anos informou aos policiais que não reconheceu o atirador. Ele afirmou, no entanto, que possui desavenças com traficantes do Aglomerado Mina, localizado no Bairro Sônia.
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A vítima foi socorrida por populares e levada para a Upa Justinópolis. Segundo a equipe médica, ela foi atingida por seis disparos, que acertaram braços, pernas, costas e abdômen.
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Posteriormente, o homem foi transferido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte.
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A Polícia Militar realizou buscas na região, mas, até o encerramento da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.