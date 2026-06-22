Sul de Minas: trio é preso por sequestro e tentativa de assassinato

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de três homens, de 21, 36 e 41 anos, na manhã desta segunda-feira (22/6), em Guaxupé, no Sul do estado. O trio é suspeito de praticar um sequestro, seguido de tentativa de homicídio, há cerca de 15 dias, no mesmo município. A ação foi batizada de Veritas, palavra latina que significa "verdade".

Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Rancho Alegre, Monte Verde e Planalto. As medidas foram autorizadas pela Justiça após representação da PCMG com base nas investigações. O trabalho de apuração ainda revelou indícios de que os três suspeitos podem ter cometido ações criminosas semelhantes em outras localidades.

De acordo com o delegado Gabriel Belchior João, da Delegacia Regional em Guaxupé, a agilidade da equipe foi imprescindível. "Em pouco tempo, a equipe reuniu elementos que permitiram esclarecer os fatos, e solicitar as medidas cautelares necessárias para o avanço das investigações", afirmou.

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Após a prisão, os investigados foram colocados à disposição da Justiça. De acordo com a PCMG, as investigações prosseguem, para apurar todas as circunstâncias do crime e eventual participação de outros envolvidos.



