Suspeito de quatro crimes de estupro de vulnerável é preso em BH

Um homem de 63 anos que era considerado foragido da Justiça foi preso nesta quinta-feira (16/7) no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele é investigado por quatro crimes de estupro de vulnerável cometidos no município de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce.

O então foragido foi localizado após uma ação do Grupo de Apoio de Investigação e Diligências Policiais (GIDP) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), vinculado ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Segurança Pública (CAO-SEP), em conjunto com o Grupo Integrado de Capturas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

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Ao ser localizado, o homem não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão III, no Barreiro. O mandado havia sido expedido em abril de 2022 pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da cidade.