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Suspeito de quatro crimes de estupro de vulnerável é preso em BH

Homem, que tem 63 anos e estava foragido desde 2022, foi localizado no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro

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Estado de Minas
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Repórter
16/07/2026 22:59

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Vista panorãmica da cidade de Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais: imagem mostra a pequena cidade do alto, rodeada por colinas verdes e por rio à direita
Crimes foram cometidos em Conselheiro Pena, na Região do Vale do Rio Doce crédito: Carlos Eller/EM/D.A.Press

Um homem de 63 anos que era considerado foragido da Justiça foi preso nesta quinta-feira (16/7) no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele é investigado por quatro crimes de estupro de vulnerável cometidos no município de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce.

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O então foragido foi localizado após uma ação do Grupo de Apoio de Investigação e Diligências Policiais (GIDP) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), vinculado ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Segurança Pública (CAO-SEP), em conjunto com o Grupo Integrado de Capturas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

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Ao ser localizado, o homem não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão III, no Barreiro. O mandado havia sido expedido em abril de 2022 pela 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da cidade. 

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