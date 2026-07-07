Relembre 4 crimes de grande repercussão em Minas

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Julgamentos de crimes de grande repercussão frequentemente reacendem o interesse do público sobre o funcionamento do Tribunal do Júri em Minas Gerais. Casos que mobilizaram a opinião pública, seja pela brutalidade, pelo envolvimento de figuras conhecidas ou por reviravoltas na investigação, marcaram a história do judiciário mineiro.

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O que foi o Caso Bruno?

O desaparecimento e morte de Eliza Samudio, em 2010, é um dos crimes mais conhecidos do Brasil. O goleiro Bruno Fernandes, que na época atuava pelo Flamengo, foi apontado como o mandante do assassinato da ex-namorada. O crime ocorreu em um sítio do jogador em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo de Eliza nunca foi encontrado. Bruno foi condenado inicialmente pelo Tribunal do Júri de Contagem a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A pena foi posteriormente reduzida para 20 anos e 9 meses. Ao longo dos anos, ele progrediu de regime, mas sua trajetória após a prisão continuou a gerar polêmicas e debates na sociedade.

Qual a história da Chacina de Unaí?

Em 28 de janeiro de 2004, três auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados em uma emboscada na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas. Eles investigavam denúncias de trabalho análogo à escravidão em fazendas da região. O crime ficou conhecido como a Chacina de Unaí.

As investigações apontaram os irmãos Antério e Norberto Mânica, grandes produtores de feijão, como os mandantes do crime. O julgamento dos acusados se arrastou por anos, mas resultou na condenação dos mandantes e executores, tornando-se um símbolo da luta contra a impunidade em crimes relacionados a violações de direitos humanos no campo.

Quem era o Maníaco de Contagem?

Marcos Antunes Trigueiro, um mototaxista, aterrorizou a cidade de Contagem entre 2009 e 2010. Ele ficou conhecido como o "Maníaco de Contagem" após ser condenado por uma série de estupros e pela morte de cinco mulheres. Seus ataques seguiam um padrão, o que ajudou a polícia a conectar os crimes.

A captura de Trigueiro foi um alívio para a população da Região Metropolitana. Durante o julgamento, a brutalidade dos crimes foi exposta, resultando em uma sentença que somou mais de cem anos de prisão. O caso marcou a crônica policial do estado pela natureza serial dos ataques.

Qual foi o desfecho do caso do Promotor Francisco Lins do Rego?

Conhecido por seu combate rigoroso à criminalidade, o promotor de Justiça Francisco Lins do Rego Santos foi assassinado a tiros em 25 de janeiro de 2002, em Belo Horizonte. Ele foi emboscado enquanto dirigia seu carro na avenida Olegário Maciel, a caminho do trabalho, no Ministério Público. O crime foi uma retaliação às suas investigações contra uma poderosa máfia de adulteração e cartel de combustíveis que atuava no estado.

O assassinato gerou enorme indignação institucional e forte reação das autoridades de segurança mineiras. O executor do crime, um ex-policial militar, e o mandante, um empresário do ramo de combustíveis, foram julgados e condenados pelo Tribunal do Júri a longas penas de prisão. Em homenagem à sua coragem e ao seu legado na defesa da Justiça, o Promotor dá nome hoje a um conhecido parque ecológico na região da Pampulha, na capital mineira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.