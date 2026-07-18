Anel Rodoviário: pista principal é bloqueada e trânsito fica lento

A pista principal do Anel Rodoviário na altura do trevo do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte, está bloqueada no sentido Vitória. A informação foi atualizada por volta das 8h, pela BHTrans.

A interdição acontece após uma ocorrência registrada na madrugada deste sábado (18/7). Um caminhão provocou uma sequência de batidas enquanto descia o Anel Rodoviário, no sentido Vitória.

Informações preliminares apontam que, mesmo após as batidas, o veículo continuou seguindo até ser interceptado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na Avenida Eugênio Pacelli.

O motorista foi perseguido pelos policiais e baleado. Imagens do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), também acionado para a ocorrência, mostram os danos na parte dianteira do veículo e diversas marcas de tiro no vidro.

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O trânsito na região flui com lentidão e o desvio deve ser feito pela pista marginal. O local foi sinalizado por agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).