Motorista sem CNH é presa por homicídio culposo; tio é liberado

A motorista, de 22 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e atropelou uma criança, de 3 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante delito ratificada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por praticar homicídio culposo. O caso foi registrado nessa sexta-feira (17/7).

De acordo com a corporação, a prisão da condutora foi baseada no art. 302, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A norma estabelece causas de aumento de pena para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). Em seguida, ela ficou à disposição da Justiça.

Em relação ao homem, de 50 anos, tio da jovem, a Polícia Civil instaurou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), registro simplificado usado pelas polícias para infrações penais de menor potencial ofensivo. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele foi liberado e se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal. Os dois foram ouvidos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

O que aconteceu?

O acidente ocorreu na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher afirmou que estava em processo de aprendizagem para obter a carteira de motorista. Na ocasião, ela dirigia um carro do tio. O homem também estava presente no momento do atropelamento, no banco do passageiro.

No relato à PMMG, a motorista disse que ao fazer uma conversão da Avenida dos Navegantes para a Rua Comerciantes, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a pista, subiu no canteiro, passou pelo meio-fio e atingiu a criança. A vítima brincava no local enquanto esperava o irmão mais velho sair da escola.

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O carro ainda caiu em uma rua marginal e bateu contra um outro veículo que estava estacionado. A criança ficou presa sob o veículo e precisou ser retirada por populares. As testemunhas levaram a criança até a Base de Serviço Operacional (BSO) da EPR Via Mineira, às margens da BR-040, em Nova Lima. No atendimento pré-hospitalar, foram constatadas vias aéreas obstruídas, hemorragia intensa, parada cardiorrespiratória, otorragia e afundamento de crânio. Equipes tentaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.