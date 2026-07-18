Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO

Motorista sem CNH é presa por homicídio culposo; tio é liberado

O caso foi registrado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (17/7)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/07/2026 11:52

compartilhe

SIGA
×
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PCMG apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos que serão submetidos à análise técnica
Tio da motorista se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal crédito: PCMG

A motorista, de 22 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e atropelou uma criança, de 3 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante delito ratificada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por praticar homicídio culposo. O caso foi registrado nessa sexta-feira (17/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a corporação, a prisão da condutora foi baseada no art. 302, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A norma estabelece causas de aumento de pena para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (quando não há intenção de matar). Em seguida, ela ficou à disposição da Justiça.

Em relação ao homem, de 50 anos, tio da jovem, a Polícia Civil instaurou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), registro simplificado usado pelas polícias para infrações penais de menor potencial ofensivo. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele foi liberado e se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal. Os dois foram ouvidos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

Leia Mais

O que aconteceu?

O acidente ocorreu na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher afirmou que estava em processo de aprendizagem para obter a carteira de motorista. Na ocasião, ela dirigia um carro do tio. O homem também estava presente no momento do atropelamento, no banco do passageiro.

No relato à PMMG, a motorista disse que ao fazer uma conversão da Avenida dos Navegantes para a Rua Comerciantes, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a pista, subiu no canteiro, passou pelo meio-fio e atingiu a criança. A vítima brincava no local enquanto esperava o irmão mais velho sair da escola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro ainda caiu em uma rua marginal e bateu contra um outro veículo que estava estacionado. A criança ficou presa sob o veículo e precisou ser retirada por populares. As testemunhas levaram a criança até a Base de Serviço Operacional (BSO) da EPR Via Mineira, às margens da BR-040, em Nova Lima. No atendimento pré-hospitalar, foram constatadas vias aéreas obstruídas, hemorragia intensa, parada cardiorrespiratória, otorragia e afundamento de crânio. Equipes tentaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Tópicos relacionados:

homicidio-culposo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay