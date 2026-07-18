Motorista sem CNH atropela e mata criança de 3 anos em Nova Lima

Uma criança, de 3 anos, morreu após ser atropelada por uma motorista, de 22, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso foi registrado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (17/7).

O acidente ocorreu na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher afirmou que estava em processo de aprendizagem para obter a carteira de motorista.

Na ocasião, ela dirigia um carro do tio, de 50 anos. O homem também estava presente no momento do atropelamento, no banco do passageiro. Ainda segundo a corporação, o parente também não tinha habilitação.

No relato à PMMG, a motorista disse que ao fazer uma conversão da Avenida dos Navegantes para a Rua Comerciantes, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou a pista, subiu no canteiro, passou pelo meio-fio e atingiu a criança. A vítima brincava no local enquanto esperava o irmão mais velho sair da escola.

O carro ainda caiu em uma rua marginal e bateu contra um outro veículo que estava estacionado. A criança ficou presa sob o veículo e precisou ser retirada por populares.

As testemunhas levaram a criança até a Base de Serviço Operacional (BSO) da EPR Via Mineira, às margens da BR-040, em Nova Lima. No atendimento pré-hospitalar, foram constatadas vias aéreas obstruídas, hemorragia intensa, parada cardiorrespiratória, otorragia e afundamento de crânio. Equipes tentaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

"A equipe de atendimento pré-hospitalar da EPR Via Mineira iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, seguindo todos os protocolos assistenciais. O óbito foi constatado pela equipe médica", confirmou a concessionária em nota.

À PMMG, a mãe da criança relatou que ela estava em um ponto de transporte escolar aguardando o irmão mais velho. Ela ainda disse que a vítima brincava sobre o canteiro central, que, por ser mais elevado em relação à pista, parecia ser um local seguro.

Ainda conforme o registro policial, a motorista tentou deixar o local após o ocorrido, mas foi contida por militares. Foi realizado o teste do bafômetro, que descartou a ingestão de álcool.

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Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a mulher e o tio foram conduzidos, e serão ouvidos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Tão logo o procedimento seja finalizado, outras informações serão repassadas.