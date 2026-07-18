Caminhoneiro é baleado após bater em viaturas da PM

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O motorista de um caminhão, de 41 anos, que provocou uma série de batidas na madrugada deste sábado (18/7), no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, foi baleado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De acordo com a corporação, ele bateu em diversos veículos, lançou o caminhão contra viaturas ao ser perseguido, e tentou atacar policiais com uma faca.

Ainda segundo a polícia, a ocorrência começou no Anel Rodoviário na altura do Bairro São José, na Região da Pampulha, na capital mineira, e terminou nas proximidades do shopping Só Marcas Outlet, já em Contagem, na Região Metropolitana de BH, por volta das 5h.

A PMMG revelou que, nesse percurso, o motorista do caminhão, que estava sem a carroceria, bateu em vários veículos e atropelou um motociclista.

Ao ser abordado pelos policiais, o caminhoneiro bateu em duas viaturas e desceu do caminhão, ao ser interceptado já na Avenida Eugênio Pacelli, em Contagem, com uma faca na mão. Militares alvejaram o motorista, que foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. A ocorrência segue em andamento.

Óleo na pista

Com a sequência de colisões, o veículo derramou óleo sobre a pista do Anel Rodoviário. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte, mas, posteriormente, o resgate se deslocou até a avenida em Contagem.

Foi constatado que o veículo derramou óleo na via, por isso, foi necessário aplicar serragem sobre o asfalto. A técnica é utilizada para retirar a mancha e evitar deslizamentos e outros acidentes.

A pista principal do Anel Rodoviário na altura do trevo do Bairro Betânia precisou ser bloqueada no sentido Vitória. A informação foi atualizada por volta das 8h, pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).

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O trânsito na região flui com lentidão e o desvio deve ser feito pela pista marginal. O local foi sinalizado por agentes da BHTrans.