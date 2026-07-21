BH: após levar capitã morta ao hospital, sargento jogou ecstasy no lixo

O sargento da Polícia Militar (PMMG) Eduardo Abner Pereira de Oliveira, principal suspeito pela morte da capitã Michelle Leão Azevedo, nessa segunda-feira (20/7), descartou uma caixa com comprimidos de ecstasy no banheiro do Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

O material foi recuperado por um policial militar e apreendido.

Segundo informações repassadas pela PMMG, o sargento afirmou que, antes de levar a esposa ao hospital, os dois participaram de uma festa, onde consumiram bebidas alcoólicas e drogas. Ainda conforme o relato dele, depois da saída dos convidados, o casal manteve relações sexuais consensuais.

Ele declarou ainda que as relações aconteciam frequentemente com práticas agressivas.

Quem era Michelle Azevedo

Michelle Leão Azevedo ingressou na Polícia Militar em 2010, após concluir o curso de formação de oficiais. Ela ocupava o posto de capitã e atuava na área de defesa, com ênfase em segurança pública.

Entre 2022 e 2023, concluiu uma especialização no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Ifsuldeminas), com o trabalho "A importância do estudo da jurisprudência dos Tribunais Superiores na PMMG".

Morte

A capitã morreu na noite dessa segunda-feira, após ser levada pelo marido ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste da capital. Inicialmente, o sargento informou aos profissionais de saúde que a esposa havia caído de uma escada. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão ao constatar que os ferimentos apresentados pela vítima não seriam compatíveis, a princípio, com esse tipo de acidente.

Diante da suspeita, a Polícia Militar foi acionada, e o militar, preso. As circunstâncias da morte seguem sob investigação. Informações preliminares apontam que o sargento teria histórico de comportamento agressivo, mas esse dado ainda será apurado pelas autoridades.

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A Polícia Militar prometeu divulgar mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21/7).