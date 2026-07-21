Motociclista atropela mulher de 67 anos na Avenida Silva Lobo, em BH
Vítima sofreu traumatismo craniano e foi socorrida consciente para o Hospital João XXIII
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Uma mulher de 67 anos ficou ferida ao ser atropelada por um motociclista na manhã desta terça-feira (21/7), na Avenida Silva Lobo, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte.
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O acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do número 912 da avenida, no sentido Belvedere.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico e um pequeno corte na cabeça.
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Apesar dos ferimentos, ela estava consciente, mas reclamava de dores por todo o corpo.
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Após os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada ao Hospital João XXIII para avaliação e tratamento.
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Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.