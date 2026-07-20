Assine
overlay
Início Gerais
LIBERDADE

Jovem paga R$ 15 mil e é solta após atropelar e matar criança na Grande BH

Mulher de 22 anos responde por homicídio culposo após atropelar e matar menino de 3 anos em Nova Lima

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/07/2026 09:29 - atualizado em 20/07/2026 09:32

compartilhe

SIGA
×
A criança de 3 anos morreu após ser atropelada na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima
A criança de 3 anos morreu após ser atropelada na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima crédito: Redes Sociais/Reprodução

A jovem de 22 anos presa por atropelar e matar uma criança de 3 anos em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi colocada em liberdade provisória após pagar fiança de R$ 15 mil. O acidente aconteceu na sexta-feira (17/7), e ela responde por homicídio culposo de Gael Lucas Silva Lima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a motorista participou de audiência de custódia no sábado (18/7), após a prisão em flagrante ser convertida em liberdade provisória mediante o pagamento da fiança.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) havia ratificado a prisão em flagrante da suspeita após o atropelamento.

Leia Mais

Relembre o caso

A criança de 3 anos morreu ao ser atropelada na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a motorista afirmou que estava em processo de aprendizagem para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela dirigia o carro do tio, de 50 anos, que também não possuía habilitação e ocupava o banco do passageiro.

Testemunhas socorreram a vítima e a levaram até a Base de Serviço Operacional (BSO) da EPR Via Mineira, às margens da BR-040. No atendimento, foram constatadas obstrução das vias aéreas, hemorragia intensa, parada cardiorrespiratória, otorragia e afundamento de crânio. Apesar das tentativas de reanimação, a criança morreu.

Em nota, a EPR Via Mineira informou que a equipe de atendimento pré-hospitalar iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, seguindo todos os protocolos assistenciais, mas a morte foi confirmada pela equipe médica.

À Polícia Militar, a mãe da criança contou que o filho aguardava o irmão mais velho em um ponto de transporte escolar e brincava sobre o canteiro central da avenida, que, por ser mais elevado em relação à pista, parecia um local seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a motorista tentou deixar o local depois do atropelamento, porém foi contida por militares. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Tópicos relacionados:

atropelamento grande-bh nova-lima policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay