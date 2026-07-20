Jovem paga R$ 15 mil e é solta após atropelar e matar criança na Grande BH

A jovem de 22 anos presa por atropelar e matar uma criança de 3 anos em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi colocada em liberdade provisória após pagar fiança de R$ 15 mil. O acidente aconteceu na sexta-feira (17/7), e ela responde por homicídio culposo de Gael Lucas Silva Lima.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a motorista participou de audiência de custódia no sábado (18/7), após a prisão em flagrante ser convertida em liberdade provisória mediante o pagamento da fiança.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) havia ratificado a prisão em flagrante da suspeita após o atropelamento.

Relembre o caso

A criança de 3 anos morreu ao ser atropelada na Avenida dos Navegantes, no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a motorista afirmou que estava em processo de aprendizagem para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela dirigia o carro do tio, de 50 anos, que também não possuía habilitação e ocupava o banco do passageiro.

Testemunhas socorreram a vítima e a levaram até a Base de Serviço Operacional (BSO) da EPR Via Mineira, às margens da BR-040. No atendimento, foram constatadas obstrução das vias aéreas, hemorragia intensa, parada cardiorrespiratória, otorragia e afundamento de crânio. Apesar das tentativas de reanimação, a criança morreu.

Em nota, a EPR Via Mineira informou que a equipe de atendimento pré-hospitalar iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, seguindo todos os protocolos assistenciais, mas a morte foi confirmada pela equipe médica.

À Polícia Militar, a mãe da criança contou que o filho aguardava o irmão mais velho em um ponto de transporte escolar e brincava sobre o canteiro central da avenida, que, por ser mais elevado em relação à pista, parecia um local seguro.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, a motorista tentou deixar o local depois do atropelamento, porém foi contida por militares. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil segue investigando o caso.