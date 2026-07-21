Acidente de trabalho deixa um morto no Vale do Sereno, em Nova Lima

Um acidente de trabalho mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (21/7), no Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 62 anos morreu depois de ser atingido por uma carga de ferragens que despencou de um caminhão munck.

O caso aconteceu por volta das 12h30, na Rua dos Córregos e Árvores, número 486. O local é o conjunto residencial Condomínio Boulder.

Segundo informações dos Bombeiros do Pelotão de Santa Lúcia, que atenderam à ocorrência, a vítima estava sobre a carroceria de um caminhão auxiliando no transbordo de vergalhões de aço para o caminhão munck. Durante a operação, o braço do guindaste rompeu e a carga pesada de ferragens caiu sobre o trabalhador, que caiu na via pública.

Militares do Corpo de Bombeiros constataram que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou de imediato as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Apesar dos esforços das equipes de emergência, o médico do SAMU atestou o óbito ainda no local. A vítima era natural da cidade do Serro, na Serra do Espinhaço.

A perícia técnica apura as causas da falha mecânica no equipamento.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima