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EDUCAÇÃO

Faculdade abre inscrições para 50 cursos de férias gratuitos e 100% on-line

Com direito a certificado de 80 horas, a Anhanguera de Divinópolis oferece qualificação profissional em áreas como tecnologia, gestão, saúde e direito

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
21/07/2026 15:30 - atualizado em 21/07/2026 15:32

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Cursos gratuitos realizados de maneira online no período das férias
Cursos gratuitos on-line são opção para as férias de julho crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

O mês de julho costuma ser sinônimo de descanso no calendário acadêmico, mas também representa uma janela de oportunidade para quem quer destacar o currículo. Atenta a essa demanda, a Faculdade Anhanguera de Divinópolis anunciou a abertura das inscrições para seus cursos de férias gratuitos.

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Ao todo, são 50 opções de capacitação na modalidade Educação a Distância (EAD), abrangendo diferentes setores — como marketing digital, cidades inteligentes, engenharia industrial 4.0, mercado financeiro, agronegócios e enfermagem em home care.

A iniciativa é aberta à comunidade externa e a estudantes, oferecendo 150 vagas. Cada participante poderá realizar a inscrição em apenas um curso utilizando o seu CPF. A carga horária é de 80 horas, com certificado gratuito, emitido na conclusão.

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As inscrições ficam abertas até o dia 27 de julho. Após essa data, os cadastrados receberão as credenciais de acesso (login e senha) por e-mail para iniciar os estudos na plataforma de ensino.

Cursos disponíveis

Entre as opções disponíveis, destacam-se:

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  • Tecnologia e inovação, engenharia industrial 4.0
  • Gestão Estratégica, marketing digital, liderança e coaching, agronegócios
  • Mercado Financeiro e banking, compliance contratual, direito de família
  • Enfermagem em home care, fisioterapia cardiorrespiratória, psicologia organizacional
  • Libras e educação para surdos, gestão ambiental
  • Africanidades e cultura afro-brasileira

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

 

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