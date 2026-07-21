Faculdade abre inscrições para 50 cursos de férias gratuitos e 100% on-line

O mês de julho costuma ser sinônimo de descanso no calendário acadêmico, mas também representa uma janela de oportunidade para quem quer destacar o currículo. Atenta a essa demanda, a Faculdade Anhanguera de Divinópolis anunciou a abertura das inscrições para seus cursos de férias gratuitos.

Ao todo, são 50 opções de capacitação na modalidade Educação a Distância (EAD), abrangendo diferentes setores — como marketing digital, cidades inteligentes, engenharia industrial 4.0, mercado financeiro, agronegócios e enfermagem em home care.

A iniciativa é aberta à comunidade externa e a estudantes, oferecendo 150 vagas. Cada participante poderá realizar a inscrição em apenas um curso utilizando o seu CPF. A carga horária é de 80 horas, com certificado gratuito, emitido na conclusão.

As inscrições ficam abertas até o dia 27 de julho. Após essa data, os cadastrados receberão as credenciais de acesso (login e senha) por e-mail para iniciar os estudos na plataforma de ensino.

Cursos disponíveis

Entre as opções disponíveis, destacam-se:

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Tecnologia e inovação, engenharia industrial 4.0

Gestão Estratégica, marketing digital, liderança e coaching, agronegócios

Mercado Financeiro e banking, compliance contratual, direito de família

Enfermagem em home care, fisioterapia cardiorrespiratória, psicologia organizacional

Libras e educação para surdos, gestão ambiental

Africanidades e cultura afro-brasileira

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima