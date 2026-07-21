O que é uma convenção partidária e o que está sendo decidido agora para as eleições 2026

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As convenções partidárias para as eleições de 2026 começaram nesta segunda-feira (20 de julho) e seguem até 5 de agosto em todo o Brasil, marcando um momento decisivo para o futuro político do país. Nesses encontros, os partidos oficializam quem serão seus candidatos a presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além de definirem as alianças que disputarão os votos dos eleitores.

Esses eventos são a largada oficial da corrida eleitoral. É a partir das decisões tomadas ali que o cenário da disputa começa a se desenhar de forma clara, apresentando ao público as chapas e as estratégias que serão levadas até o dia da votação. O período para a realização das convenções em 2026, definido pela Justiça Eleitoral, vai de 20 de julho a 5 de agosto.

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O que é uma convenção partidária?

Uma convenção partidária é uma reunião oficial organizada por um partido político para deliberar sobre assuntos eleitorais. Elas podem ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. É o momento em que são formalmente escolhidos os cargos em jogo e se definem as coligações com outras legendas.

Como funciona uma convenção partidária?

O funcionamento é determinado pela legislação eleitoral e pelo estatuto de cada partido. Embora os detalhes possam variar, o processo geralmente segue algumas etapas essenciais. Durante o evento, filiados com direito a voto, conhecidos como delegados, se reúnem para formalizar as escolhas da sigla. As principais deliberações são:

Escolha de candidatos : os filiados votam para decidir quem representará o partido nas urnas para os cargos em disputa, tanto no Executivo quanto no Legislativo.

Formação de coligações: os partidos decidem se irão se unir a outras legendas para apoiar um candidato em comum, formando uma chapa majoritária. As alianças são estratégicas para ampliar o tempo de propaganda na TV e no rádio.

Definição dos números: define-se também os números com os quais os candidatos a cargos proporcionais, como deputado federal e estadual, irão concorrer.

Qual a importância das convenções para as eleições?

A importância das convenções é tanto jurídica quanto estratégica. Legalmente, nenhum político pode se candidatar a um cargo eletivo sem ter seu nome aprovado em uma convenção partidária. A ata do encontro é um documento obrigatório para o registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

Do ponto de vista estratégico, a convenção funciona como um grande ato político. Ela serve para mobilizar a base de apoiadores, atrair a atenção da mídia e apresentar oficialmente as propostas e os nomes que estarão na disputa.

Calendário Eleitoral: O que vem depois?

Com as decisões tomadas nas convenções, o processo eleitoral segue um cronograma rigoroso. As próximas datas importantes são:

Até 15 de agosto: Prazo final para os partidos e federações registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral.

16 de agosto: Início oficial da propaganda eleitoral, incluindo comícios, distribuição de material gráfico e propaganda na internet.

4 de outubro: Data do primeiro turno das eleições. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.