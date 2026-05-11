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Quer ser candidato? Veja o passo a passo para disputar uma eleição

Da filiação partidária ao registro da candidatura, confira um guia completo com todos os requisitos, prazos e documentos necessários para concorrer

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
11/05/2026 17:40

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Quer ser candidato? Veja o passo a passo para disputar uma eleição
Preparar a documentação necessária para uma candidatura política exige atenção aos detalhes e prazos da Justiça Eleitoral. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Com a aproximação das eleições gerais de 2026, cresce a curiosidade sobre o que é preciso para disputar um cargo político no Brasil — como presidente, governador, senador ou deputado. O caminho para se tornar um candidato é um processo com regras claras e prazos definidos pela Justiça Eleitoral, acessível a qualquer cidadão que cumpra os requisitos básicos estabelecidos pela Constituição.

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O processo envolve etapas que vão desde a escolha de um partido até a aprovação final do registro. Para quem planeja concorrer, o planejamento deve começar com bastante antecedência, já que algumas exigências precisam ser atendidas meses antes do dia da votação.

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Requisitos básicos para a candidatura

Antes de iniciar a jornada, o interessado deve verificar se atende a todas as condições de elegibilidade. Sem elas, o registro da candidatura é negado. A lista de pré-requisitos inclui:

  • Nacionalidade: ser brasileiro nato ou naturalizado.

  • Direitos políticos: estar em pleno exercício dos seus direitos políticos.

  • Domicílio e alistamento eleitoral: possuir registro na Justiça Eleitoral e ter domicílio eleitoral na circunscrição onde pretende concorrer desde, no mínimo, seis meses antes da eleição.

  • Filiação partidária: estar filiado a um partido político até pelo menos seis meses antes da eleição.

  • Idade mínima: ter a idade mínima necessária para o cargo desejado na data da posse. Por exemplo, 21 anos para deputado federal ou estadual, 30 para governador e 35 para presidente e senador.

O passo a passo para se candidatar

Cumpridos os requisitos iniciais, o caminho até a urna eletrônica segue um cronograma rigoroso. O primeiro passo formal é garantir a filiação a uma legenda. Sem pertencer a um partido, ninguém pode concorrer.

Depois, o nome do pré-candidato precisa ser escolhido e aprovado durante a convenção partidária. Esses eventos, que para as eleições de 2026 ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto, servem para que o partido defina oficialmente seus representantes para cada cargo em disputa.

Com o nome aprovado na convenção, o partido ou a federação partidária solicita o registro da candidatura à Justiça Eleitoral. O prazo final para essa etapa é 15 de agosto. É nesse momento que se apresentam todos os documentos exigidos, como certidões criminais, comprovante de escolaridade e a declaração de bens.

Após o pedido, a Justiça Eleitoral analisa a documentação para confirmar se o candidato está apto. Se todas as exigências forem cumpridas, o registro é deferido. Apenas com essa aprovação o candidato pode iniciar oficialmente sua campanha, pedir votos e ter seu nome e número confirmados na urna.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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