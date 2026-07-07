PL marca convenção para oficializar candidatura de Flávio Bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Partido Liberal (PL) marcou para o dia 25 de julho a convenção nacional que vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas eleições de 2026. O evento será realizado a partir das 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo.

Além da chapa presidencial, a convenção homologará as candidaturas do partido aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas.

O espaço escolhido para sediar a convenção tem capacidade para receber cerca de 7 mil pessoas. Apesar da definição do candidato à Presidência, o nome que ocupará a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro ainda não foi anunciado pelo partido.

Eleições

A convenção ocorre dentro do calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê a realização das convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto. O prazo para o registro oficial das candidaturas termina em 15 de agosto.

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O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro de 2026. Caso seja necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição e buscará um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

