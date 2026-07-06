Jair Renan Bolsonaro será candidato a deputado federal por Santa Catarina

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou nesse domingo (5/7) que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse em publicação na rede social X (antigo Twitter) que a decisão atende a uma "missão" atribuída pelo pai e pretende atuar na defesa de pautas alinhadas ao campo político da família.

Leia Mais Renan Santos para Flávio Bolsonaro: ‘Devolve a casa do Richarlison’ Flávio Bolsonaro já admite ausência de Michelle na campanha Em meio à crise, Flávio Bolsonaro rebola em evento do PL

Ele declarou que coloca seu nome "à disposição como pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina", com o compromisso de trabalhar por um "estado mais forte e por um Brasil melhor". "Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram", escreveu.

Na mesma publicação, ele associou sua trajetória à defesa do lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) também disputará no estado, em busca de uma vaga no Senado.