Jair Renan Bolsonaro será candidato a deputado federal por Santa Catarina
Vereador em Balneário Camboriú, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que missão foi 'dada por seu pai'
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O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou nesse domingo (5/7) que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina.
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Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse em publicação na rede social X (antigo Twitter) que a decisão atende a uma "missão" atribuída pelo pai e pretende atuar na defesa de pautas alinhadas ao campo político da família.
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Ele declarou que coloca seu nome "à disposição como pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina", com o compromisso de trabalhar por um "estado mais forte e por um Brasil melhor". "Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram", escreveu.
Na mesma publicação, ele associou sua trajetória à defesa do lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade".
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O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) também disputará no estado, em busca de uma vaga no Senado.