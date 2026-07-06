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ELEIÇÕES 2026

Jair Renan Bolsonaro será candidato a deputado federal por Santa Catarina

Vereador em Balneário Camboriú, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que missão foi 'dada por seu pai'

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/07/2026 09:47 - atualizado em 06/07/2026 09:48

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Jair Renan associou sua trajetória política à continuidade do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro

O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou nesse domingo (5/7) que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina.

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Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse em publicação na rede social X (antigo Twitter) que a decisão atende a uma "missão" atribuída pelo pai e pretende atuar na defesa de pautas alinhadas ao campo político da família.

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Ele declarou que coloca seu nome "à disposição como pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina", com o compromisso de trabalhar por um "estado mais forte e por um Brasil melhor". "Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram", escreveu.

Na mesma publicação, ele associou sua trajetória à defesa do lema "Deus, Pátria, Família e Liberdade".

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O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) também disputará no estado, em busca de uma vaga no Senado.

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