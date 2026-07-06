Renan Santos para Flávio Bolsonaro: ‘Devolve a casa do Richarlison’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente do partido Missão, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, provocou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais nesse domingo (5/7). Em resposta a uma publicação do parlamentar sobre o jogo da Seleção Brasileira, Renan escreveu: "Devolve a casa do Richarlison", em referência à disputa judicial envolvendo uma mansão em Angra dos Reis (RJ) ligada ao atacante do Tottenham (Inglaterra).

A provocação ocorreu após Flávio publicar uma mensagem sobre a Seleção. No X (antigo Twitter), o senador escreveu: "Vou propor que, a partir de 2027, o presidente do Brasil acumule a função de técnico da Seleção. Eu voltaria para o segundo tempo com Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago e Danilo. Formação: 1-1-8. Comentários, por favor", comentou.

Renan respondeu diretamente à publicação com a provocação: "Devolve a casa do Richarlison".

Devolve a casa do Richarlisson. — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) July 5, 2026

Disputa judicial

A manifestação faz referência ao conflito envolvendo uma mansão em Angra dos Reis, avaliada em cerca de R$ 10 milhões e que foi alvo de uma disputa judicial entre Richarlison e o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.

O caso voltou a ganhar repercussão depois que a advogada imobiliária Ana Paula Zantut comentou a situação nas redes sociais. Richarlison confirmou o imbróglio ao responder a publicação.

"Realmente gastei em torno de 10 milhões. E simplesmente me tomaram. Estou até hoje sem receber minha grana!", escreveu o atacante, que também compartilhou a postagem em seus stories no Instagram marcando Flávio Bolsonaro.

Entenda a controvérsia

A controvérsia envolve a distinção entre posse e propriedade do imóvel. Em 2022, Willer Tomaz adquiriu a posse da mansão e obteve na Justiça a reintegração do imóvel, que permanece registrado como propriedade do jogador. A legalidade dessa negociação, entretanto, é contestada sob a alegação de que uma das representantes da empresa que detinha a posse teria sido induzida a erro ao assinar o contrato de cessão de direitos.

Embora Flávio Bolsonaro tenha sido citado na controvérsia por causa da relação com Willer Tomaz e por ter sido colocado como testemunha na ação, o senador diz que nunca integrou a disputa judicial.

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Em nota encaminhada à reportagem anteriormente, Flávio afirmou que "não comprou, vendeu, intermediou nem possui qualquer vínculo com o imóvel em questão", classificando as tentativas de associá-lo ao caso como "factualmente infundadas e eleitoralmente motivadas". Segundo o parlamentar, ele foi apenas indicado como testemunha pela empresa ligada ao atleta durante a tramitação do processo.

