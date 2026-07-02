Além de Richarlison: outros 5 famosos que já tiveram brigas por imóveis

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A recente repercussão do caso do jogador Richarlison colocou em evidência um problema recorrente no universo das celebridades: as batalhas judiciais por imóveis. Embora o atleta tenha comentado publicamente sobre o assunto em julho de 2026, a disputa por uma mansão avaliada em R$ 10 milhões foi, na verdade, encerrada em junho de 2025 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi favorável ao advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro, e o jogador perdeu definitivamente o imóvel e o valor investido. O caso dele, porém, não é um fato isolado.

De heranças contestadas a negócios que terminaram nos tribunais, outras figuras públicas também enfrentaram — ou ainda enfrentam — longos conflitos por suas residências. Relembre outros cinco casos de famosos que travaram disputas por mansões e outras propriedades.

Leia Mais

Gugu Liberato

Após a morte do apresentador em 2019, uma complexa batalha judicial por sua herança bilionária teve início. O centro da disputa envolve a mansão onde ele vivia com a família. A mãe de seus filhos, Rose Miriam di Matteo, busca na justiça o reconhecimento de sua união estável com Gugu, o que lhe daria direito a uma parte significativa do patrimônio, incluindo o valioso imóvel.

Anitta

A cantora travou uma longa disputa judicial com sua ex-empresária, Kamilla Fialho. O processo, que durou anos, envolvia a quebra de contrato e uma multa milionária. Entre os bens bloqueados pela justiça durante o processo estava a famosa mansão de Anitta em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O conflito só terminou após um acordo entre as partes.

Brad Pitt e Angelina Jolie

O divórcio de um dos casais mais famosos de Hollywood também se estendeu para o campo dos negócios imobiliários. A principal briga envolve o Château Miraval, um castelo com vinícola no sul da França. A disputa se intensificou quando Jolie vendeu sua parte na propriedade para um conglomerado russo, uma atitude que Pitt alegou ter sido feita sem seu consentimento, violando um acordo prévio entre eles.

Xuxa Meneghel

A apresentadora também enfrentou uma questão judicial ligada a seus bens. O processo foi movido contra um ex-sócio e envolvia a administração de seu patrimônio, incluindo imóveis de alto valor. A disputa se arrastou por anos nos tribunais e tratava de divergências sobre a gestão e divisão dos ativos construídos ao longo de sua carreira.

Chico Anysio

A herança do humorista, falecido em 2012, gerou um grande conflito familiar. Em seu testamento, Chico Anysio deixou de fora um de seus filhos, o que é proibido pela lei brasileira. A anulação do documento deu início a uma longa briga judicial pela divisão de bens, que incluíam apartamentos, salas comerciais e um sítio, retardando por mais de uma década a partilha entre os herdeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.