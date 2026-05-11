Mansão de Renato Aragão, bloqueada por dívida de IPTU, está à venda desde 2023; veja fotos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Renato Aragão, o eterno Didi, é uma das figuras mais queridas da cultura brasileira, e sua vida no Rio de Janeiro (RJ) sempre gerou curiosidade. Uma de suas propriedades mais conhecidas, uma mansão localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, voltou aos holofotes nos últimos anos por um novo motivo: o imóvel está à venda desde 2023 e enfrenta um contexto complexo envolvendo questões financeiras.

Estrutura grandiosa

Avaliada entre R$ 16 milhões e R$ 18 milhões, a mansão reflete a grandiosidade da carreira do humorista. A propriedade possui uma infraestrutura completa, projetada para oferecer o máximo de conforto e lazer. Dentre os destaques estão cinco suítes, um campo de futebol, quadra de tênis, um heliponto e pomar e jardins com paisagismo.

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Decisão da venda

Em 2023, Renato e sua esposa, Lilian Aragão, decidiram colocar o imóvel no mercado. A principal motivação, segundo declarações do próprio artista na época, foi o fato de a casa ter se tornado "grande demais" para o casal, especialmente após a filha, Lívian Aragão, ter se mudado para São Paulo (SP). Apesar do interesse do mercado, a propriedade permanece à venda até o momento.











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Dívida de IPTU e processo judicial

Além da venda, a mansão também é objeto de uma questão legal. O imóvel acumula uma dívida de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que, em valores atualizados, chega a R$ 676 mil, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023. Em decorrência do débito, a Prefeitura do Rio de Janeiro moveu uma ação de execução fiscal em dezembro de 2025. Recentemente, em maio de 2026, foi solicitado o bloqueio judicial do bem, o que adiciona uma camada de complexidade à situação da propriedade.

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