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Disputa milionária

Conheça a mansão de R$ 10 mi que virou guerra entre Richarlison e amigo de Flávio Bolsonaro

O jogador perdeu controle do imóvel avaliado em milhões; envolvimento com advogado próximo a senador Flávio Bolsonaro complica ainda mais o caso

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
02/07/2026 14:41

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Conheça a mansão de R$ 10 mi que virou guerra entre Richarlison e amigo de Flávio Bolsonaro
Richarlison e a mansão milionária em Angra dos Reis que foi alvo de ruidosa disputa judicial. crédito: Reprodução /Julian Finney/Getty Images

Uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tornou-se o centro de uma ruidosa disputa judicial. O imóvel de luxo envolve uma empresa ligada ao jogador de futebol Richarlison, ex-atacante da Seleção Brasileira, e a empresa do advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro, que foi arrolado como testemunha no processo. O caso ganhou os holofotes após um vídeo expondo o desentendimento publicamente.

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Dois homens sorrindo para a câmera, um deles Flávio Bolsonaro, em um ambiente interno.
Flávio Bolsonaro (à direita) e Willer Tomaz, pivô da disputa judicial por mansão em Angra dos Reis.Reprodução / AFP

A controvérsia começou quando a empresa de Richarlison, que adquiriu os direitos de ocupação do imóvel em 2020, alegou ter perdido a posse da mansão. A disputa judicial girou em torno de quem detinha o direito legítimo de posse e uso, que, segundo a empresa de Willer Tomaz, já lhe pertencia por meio de registros históricos regularizados junto à União. O caso teve uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em junho de 2025.

A propriedade está localizada em uma ilha privada em Angra dos Reis, conhecida por ter pertencido à cantora Clara Nunes nos anos 1970, o que adiciona um valor histórico ao local.

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O que a mansão oferece

De acordo com informações divulgadas, o imóvel possui características que justificam seu alto valor de mercado. A mansão conta com uma estrutura grandiosa, incluindo:

  • Estrutura principal: 11 suítes.

  • Lazer e exclusividade: praia privativa, cachoeira, piscina, quadra de tênis e heliponto.




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Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão favorável à empresa de Willer Tomaz, garantindo a posse do imóvel ao advogado. O caso, que opôs diferentes títulos de direitos de ocupação sobre um bem sob domínio da União, tornou-se um exemplo emblemático das complexidades do direito imobiliário em áreas litorâneas brasileiras.

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