Richarlison expõe desavença com Flávio Bolsonaro por mansão: ‘Me tomaram’
Aquisição da posse de imóvel por advogado do senador é alvo de acusação de irregularidade; envolvida diz ter sido "induzida ao erro e enganada"
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Atacante do Tottenham e ex-jogador da Seleção Brasileira, Richarlison expôs nas redes sociais uma desavença com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pela disputa de um imóvel com valor aproximado de R$ 10 milhões.
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O caso veio à tona por meio de um post da advogada imobiliária Ana Paula Zantut, que contou que Tomaz Willer, advogado do senador, (“e talvez o Flávio junto”) comprou a mansão, cuja propriedade havia sido adquirida por Richarlison.
O atacante confirmou o imbróglio ao comentar na publicação: “Realmente gastei em torno de 10 milhões lá. E simplesmente me tomaram. E estou até hoje sem receber a minha grana!!!”.
Richarlison ainda republicou o post da advogada nos stories do Instagram e marcou Flávio Bolsonaro.
Disputa por mansão
No vídeo, a advogada explica que a desavença se dá entre os títulos de posse e propriedade da mansão. Em 2022, Willer comprou apenas a posse e conseguiu na Justiça a reintegração do imóvel, que segue como propriedade do jogador.
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Entretanto, a legalidade da venda do título ao advogado de Flávio é questionada: “Uma das esposas da M Locadora, a empresa que tinha a posse, alega ter sido induzida ao erro e enganada ao ir no cartório e assinar esse contrato que passava a posse”.
"Agora o que está se discutindo não é só a posse, mas a legalidade dessa posse. Porque se você faz um contrato simulado, que induz o outro a erro, esse contrato pode de fato ser anulado. Porque se esse contrato foi firmado com alguma irregularidade pode, sim, ser anulado, e a propriedade voltar para Richarlison e seu empresário", explicou Ana Paula Zantut.
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Até o momento, Flávio Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso. A reportagem procurou o gabinete do senador, que não retornou. O espaço segue aberto, e o texto será atualizado se houver uma resposta.