Flávio repudia fala de Paulo Figueiredo sobre voto feminino: ‘equivocado’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), repudiou nesta quarta-feira (1º/7) declarações feitas pelo comentarista Paulo Figueiredo sobre o voto feminino e classificou a fala como “completamente equivocada”.

A manifestação ocorreu após cobranças por um posicionamento público do parlamentar sobre comentários feitos por Figueiredo durante uma transmissão no YouTube realizada em 25 de junho.

Na ocasião, o jornalista afirmou que mulheres “votam estatisticamente muito mal”, especialmente as solteiras, e argumentou que mulheres casadas tenderiam a acompanhar a escolha eleitoral dos maridos. As declarações ocorreram durante comentários sobre a atuação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Na transmissão, Figueiredo também criticou um vídeo em que Michelle relata ter sido “humilhada” pelo enteado, Flávio Bolsonaro, e questionou os impactos políticos do episódio em um momento em que o senador busca ampliar apoio entre o eleitorado feminino.

Ao comentar o caso, Flávio afirmou que não tem responsabilidade pelas declarações do jornalista, mas disse ter se sentido ofendido pelo conteúdo da fala.

“Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Foi completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha”, declarou o senador.

Flávio também afirmou que a eventual dificuldade de aproximação com parte do eleitorado feminino não deve ser atribuída às mulheres, mas à estratégia política adotada.

Segundo ele, caso pesquisas indiquem menor adesão feminina ao campo político que representa, isso refletiria falhas de comunicação e não uma incapacidade das eleitoras de fazer escolhas políticas. O senador defendeu ampliar o diálogo e apresentar propostas direcionadas ao segmento.

“É mostrando para as mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos conquistar as mulheres de verdade”, afirmou.

A declaração foi feita na abertura de uma reunião realizada em Brasília (DF) com lideranças femininas do PL de 20 estados. De acordo com nota divulgada pela equipe do senador, o encontro havia sido organizado pelo partido há mais de 15 dias e tinha como objetivo ouvir propostas para a construção de um Plano de Ações para Mulheres.

Segundo a nota, a iniciativa busca incorporar pautas voltadas ao público feminino tanto durante o período de pré-campanha quanto em um eventual governo.

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“Trabalhar com elas e para elas. Não só agora na pré-campanha e campanha, mas durante todo o governo”, afirmou o senador.

