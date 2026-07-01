Atlas: Flávio Bolsonaro tem pior desempenho desde o lançamento da pré-candidatura

Em dois meses, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro saiu de uma situação de empate com Lula para o pior desempenho desde o lançamento do nome dele à Presidência, segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 1º.

O levantamento mostra Lula estável, com 48,8% das intenções de voto em um eventual segundo turno, enquanto Flávio aparece com 42,3%. É o segundo pior índice do senador na série histórica, à frente apenas dos 41% registrados em dezembro de 2025, no mês seguinte ao anúncio do nome do 01 por Jair Bolsonaro.

No mesmo levantamento, Lula venceria todos os demais adversários testados, incluindo Michelle Bolsonaro: o presidente aparece com 48,7%, enquanto a ex-primeira-dama registra 38,9%.

A pesquisa também mediu o grau de medo ou preocupação provocado pelos dois cenários eleitorais mais prováveis. A eventual eleição de Flávio Bolsonaro alcançou o maior percentual da série histórica, com 48,8%. Já a possibilidade de reeleição de Lula caiu para 42,4%, o menor índice já registrado.

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Os números também não indicam, por ora, a consolidação de uma alternativa competitiva à polarização. Renan Santos (Missão) é intrigante: foi o candidato que mais cresceu e se firmou em terceiro lugar, com 7,8% das intenções de voto no primeiro turno. Em um eventual segundo turno, porém, teria o pior desempenho entre os nomes testados: Lula venceria por 49,2% a 28,9%.