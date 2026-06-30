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Thronicke aciona PGR após fala de Paulo Figueiredo sobre voto feminino

Paulo Figueiredo afirmou que mulheres "votam estatisticamente muito mal", especialmente as solteiras

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
30/06/2026 12:14

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Soraya Thronicke e Paulo Figueiredo
Senadora aciona PGR após declaração do blogueiro sobre comportamento eleitoral das mulheres crédito: Andressa Anholete/Agência Senado e Redes Sociais/Reprodução

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) informou que acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) após declarações do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo sobre o voto eleitoral das mulheres. Em publicação feita na noite dessa segunda-feira (29/6), a parlamentar afirmou ter solicitado o início de ação penal e pediu medidas para restringir manifestações públicas do comunicador em redes sociais e outros meios de comunicação.

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A reação ocorreu depois de Figueiredo compartilhar no X (antigo Twitter) um trecho de uma transmissão realizada em 25 de junho no YouTube. Na fala, ele afirmou que mulheres “votam estatisticamente muito mal”, especialmente as solteiras, e argumentou que mulheres casadas tenderiam a acompanhar a escolha eleitoral dos maridos.

A declaração foi feita durante comentários sobre a atuação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Na transmissão, Figueiredo criticou o vídeo em que Michelle relata ter sido “humilhada” pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), e questionou o impacto político do episódio em um momento em que o parlamentar busca ampliar apoio entre o eleitorado feminino.

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Em resposta, Soraya publicou uma sequência de críticas ao comunicador e afirmou que o episódio não deve ser tratado como uma ofensa individual. “Se mexeu com uma, mexeu com todas”, escreveu a senadora.

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Na publicação, a parlamentar afirmou que a violência política de gênero ultrapassa a figura da pessoa diretamente atingida e alcança coletivamente as mulheres. “Este traidor da pátria, foragido da Justiça brasileira, covarde, parvo, néscio, limítrofe, lerdo, acéfalo, não amado, medroso, inseguro, complexado por não conseguir ser ninguém além de neto de um ditador, resolve, lá dos EUA, defecar pela boca…”, escreveu.

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