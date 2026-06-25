Michelle Bolsonaro afirma que foi humilhada por Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, acusou na quarta-feira (24) o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente e candidato à presidência, de desrespeito durante uma conversa telefônica, em meio a tensões familiares a poucos meses das eleições.

As queixas da ex-primeira-dama, muito popular entre a extrema direita brasileira, foram divulgadas no momento em que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta uma crise por áudios que o vinculam ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por uma suposta fraude bilionária.

Michelle, de 44 anos, e seu enteado Flávio, de 45, tiveram divergências sobre quais candidatos o Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro apoiará nas eleições estaduais e parlamentares de outubro.

Após críticas da ex-primeira-dama a algumas decisões da cúpula do partido, Flávio ligou para a ex-primeira-dama. "Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou", disse Michelle Bolsonaro em um vídeo no Instagram.

A terceira esposa de Bolsonaro é presidente do diretório feminino do PL e uma presença habitual em eventos conservadores. Após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, seu nome foi proposto por alguns setores como possível candidata à presidência.

Mas Flávio foi escolhido como pré-candidato com a aprovação do pai, no final do ano passado. O senador disse ter recebido com "surpresa" o vídeo de sua madrasta.

"Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", escreveu na rede social X.

A ex-primeira-dama também acusou um ataque "coordenado" dos irmãos de Flávio.

Jair Bolsonaro, de 71 anos, tem outros três filhos homens de casamentos anteriores: Carlos, Eduardo e Jair Renan, que também são integrantes do PL.

Flávio Bolsonaro tem um histórico de divergências com Michelle Bolsonaro. No ano passado, ele a acusou de ser "autoritária", mas depois afirmou que os dois pediram desculpas.

A campanha à presidência do senador enfrenta dificuldades desde a revelação de áudios em que ele pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, detido por fraude no caso do banco Master, para um filme biográfico sobre seu pai.

Desde então, Flávio Bolsonaro caiu nas pesquisas e agora está vários pontos atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto.

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