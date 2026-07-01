Romário abre mão do salário durante Copa e anuncia apoio ao fim da 6x1

O senador Romário (PL-RJ) anunciou, em um vídeo postado em suas redes sociais, que abriu mão de sua remuneração referente aos dias em que está na Copa do Mundo. O ex-jogador acompanha o mundial desde o início como comentarista do canal Cazé TV e vinha sendo criticado por sua ausência ao trabalho e por não ter tirado licença durante esse período. Ele também anunciou que votará a favor do fim da escala 6x1, já aprovada pela Câmara dos Deputados, mas parada no Senado.





Romário disse ter enviado um ofício à presidência do Senado solicitando a suspensão dos pagamentos. “Voluntariamente, abri mão do meu salário por todo o período em que estarei acompanhando a Copa. Não receberei salário, desde o primeiro dia da Copa. O que for pago, será devolvido aos cofres públicos”, afirmou durante participação on-line de uma sessão plenária do Senado. O vídeo foi repostado por ele em suas redes sociais.

O parlamentar disse ainda que optou por não se licenciar do mandato para ter a possibilidade de votar a favor do fim da escala 6X1, caso ela seja colocada em pauta durante o tempo em que ele está fora do Brasil cobrindo a Copa.

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“Votarei pelo fim da escala 6x1. O dia da votação ainda não foi marcado. Pelo compromisso que assumi de votar favoravelmente a essa matéria é que decidi não tirar licença no Senado no período em que estou acompanhando a Copa do Mundo. A tecnologia moderna permite que eu me conecte por vídeo, como estou fazendo agora, e dê o meu voto “, justificou.